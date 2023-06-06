HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köydeki yangında korkunç detaylar! Elektriği kesip ahırları tutuşturmuşlar

Köydeki yangında korkunç detaylar! Elektriği kesip ahırları tutuşturmuşlar

06.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde dün yaşanan ve 15 büyükbaşın öldüğü, ev ve ahırların zarar gördüğü yangında korkunç detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede, önce köyün elektriklerinin kesildiği, ardından ahırların ateşe verildiği belirlendi. Köyde bazı evlerde bulunan güvenlik kameralarının da bataryalarının olmaması nedeniyle devre dışı kaldığı saptandı. Köy muhtarı Turan Kandil, "Kundaklama var" dedi. İşte detaylar...

Köydeki yangında korkunç detaylar! Elektriği kesip ahırları tutuşturmuşlar

Sivas'taki Karalar köyünde dün sabaha doğru 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, 'kundaklama' ağırlık kazandı. Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Elektrik kesintisinin, köydeki bazı evlerde yer alan ve bataryası bulunmayan güvenlik kameralarının da devre dışı kalmasına neden olduğu belirlendi.
Olay sonrasında AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da köyü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yanan yerlerde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

546919d78c6efaaaa393e9d39842826e

'KESİN KUNDAKLAMA VAR'

Köy Muhtarı Turan Kandil, sabaha doğru olayın yaşandığını belirterek, "Yangında 15 büyükbaş öldü, samanlık ve ahırlar yandı. Köylülerimiz mağdur oldu. Bir kundaklama var. Bu evler birbirine yakın olsa, birbirinden alev sıçramış derdik. Ama evler ayrı yerde ve burada kesin olarak kundaklama var. Köyden şüphelendiğimiz kimse yok ama güvenlik güçlerimiz çalışıyor, faillerin yakalanmasını bekliyoruz. Herkes mağdur oldu" dedi.

2ccc238adf4fcd59e383d4a1c44eb9f7

'KİMSEYİ SUÇLAYAMIYORUZ'

12 büyükbaşı yangında ölen Lokman Kalın'ın amca oğlu Harun Kalın ise "Köyde bu zamana kadar söyle bir olay olmadı. Kimseyle husumetimiz de yok. Devletimize güveniyoruz. Hem zararlarımızı karşılayacak, hem de failleri bulacaklar. Köydeki bir büyüğümüz namaza kalkınca yangını fark etmiş. Haber verince hayvanların bir kısmı kurtuldu. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Köy içinden veya dışından biri mi belli değil. Hem hayvan kayıplarımız var hem de samanlıklar zarar gördü. Şu an kimseyi suçlayamıyoruz. Köy küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Kimin yaptığını tahmin bile edemiyoruz" dedi.

800b6854d451b69f0a907fa53b9bce03

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN YANAN AHIRA DALDI

Köydeki yangında 3 büyükbaşı ölen Nusret Gülmez'in eşi Meryem Gülmez (63) olay sırasında yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı. Yangını fark edince hayvanlarını kurtarmak için yanan ahıra girdiğini, el ve yüzünden yaralandığını anlatan Meryem Gülmez, "Yangını görünce ahıra koştum, hayvanların bazıları cansız yatıyordu, bir tanesini çıkarabildim. Eşim alevlerden dolayı içeriye giremedi, ben girdim. 3 büyükbaş hayvanımız vardı. Biri hamileydi. Bir tanesi boğa, biri de inekti. Ben hayvanların bağıra bağıra ölmesine üzülüyorum. Tavuk, civciv de vardı içlerinde. Camdan hava alarak onları kurtarmaya çalıştım" diye konuştu.

bec76d26328792a5b4460e2ded18069b

AKSU: GEREKEN YAPILACAKTIR

Köyde incelemelerde bulunan ve mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Özellikle 3 ahırda ciddi hasar var, 15 hayvan öldü. Olayın ilk anından itibaren gerek devlet yetkililerimiz, jandarmamız, savcılığımız olayla ilgili araştırmalarını yürütmekte. Biz de AK Parti İl Başkanımız ve milletvekilleri olarak olay yerine gelerek inceleme yaptık. Devletimiz mağdur olan vatandaşlarımızın yanında. Biz de onların yanındayız. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Aksu, "Bu adli bir vaka, ekipler inceliyor. Onunla ilgili açıklama ve gerekenler de mutlaka yapılacaktır" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fidan'dan sonra bu kez İbrahim Kalın paylaşımı! O detay gündem olduBakan Fidan'dan sonra bu kez İbrahim Kalın paylaşımı! O detay gündem oldu
Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!
Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'
Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas köy

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

DEVA ve Gelecek Partisi ile ilgili sürpriz iddia! Birleşiyorlar…

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Erdoğan'ın vaatleri arasındaydı, ilk kez bugün masada!

Erdoğan'ın vaatleri arasındaydı, ilk kez bugün masada!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.