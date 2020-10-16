Köye inen kurtlara karşı tüfekle nöbet tutuyorlar: Tedirginiz

Edirne'nin merkeze bağlı Demirhanlı ve Hacıumur dahil bazı köylerine son günlerde inen aç kurtlar, ahırlarda ve açık arazide otlatılan hayvanlara saldırmaya başladı. Kurtların saldırısında Demirhanlı'da 29 koyun, Hacıumur'da 1 buzağı, Ortakçı'da 3 köpek telef oldu. Kurt saldırılarına karşı hayvanlarını korumak için önlem alan besicilerin bazıları, ahırlarını daha güvenli hale getirirken, bazıları da ellerine av tüfeğini alarak, ahırlarının önünde gece nöbet tutmaya başladı. YETKİLİLERE SESLENDİ Hacıumur köyünde besicilik yapan Selçuk Sezgin, kurtların saldırısı nedeniyle hayvanlarının bulunduğu köy dışındaki ahırında geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Kurtların vurulmasının yasak olduğunu belirten Sezgin, "Kurtlar köyde komşularımızın hayvanlarına saldırdı, zarar verdi. Biz de her gece nöbet tutuyoruz. Bizi de ilk defa ziyaret etti. Köpeklerimizin havlamasıyla fark ettik geldiğini. Vurulması yasak olduğu için geldiğinde, korkup kaçması için havaya ateş ettik. Bizim hayvanları baktığımız yer köyün dışında olduğu için kurtlar bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyor. Bu kurtlar çipli olduğu için bunları anladığımız kadarıyla takip edebiliyorlar. Bunları toplayıp, olması gereken yerlere, ormanlara bırakılırsa biz çok memnun oluruz. Burası açık bir doğa, hayvanlarımızı zaten çok zor bakıyoruz. Bir de her gece böyle nöbet tutmak zorunda kalırsak işimiz bayağı zor" diye konuştu.

'BURADA ORMANLIK ALAN YOK, BURAYA NASIL GELDİLER?' Hacıumur'da besicilik yapan Ayhan Cansever, aç kurtların, buzağıyı daha doğar doğmaz yediğini ve bunun için çok üzgün olduklarını söyledi. Cansever, "Gece yarısına kadar bir ineğimizin doğum yapmasını bekliyorduk. Sonra bir belirti göstermeyince biz de eve girdik. Sabah kalktığımızda bir de baktık ki inek doğurmuş fakat buzağının içini kurtlar yemiş. Buna çok üzüldük. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Kutların genelde hep küçükbaş hayvanlara saldırdığını biliyoruz. Tedirginiz, 20 senedir hayvancılık yapıyorum daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım, üzgünüz. Gece belli bir saate kadar önlem olarak bekliyoruz, açık işletme yani ahırımıza da aydınlatma yaptık. Biz mağduruz. Kurtların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakılan çipli kurtlar olduğunu duyduk, vurulması yasakmış. Ne yapmamız gerekiyor, bilmiyoruz. Gece kurt geldiğinde hayvanlarımızı öldürmeye başladığında vurmak da yasak olduğu için biz ne yapacağız? Bu kurtlar ormanlık alana bırakılıyor, bizim burada ormanlık alan da yok, buraya nasıl geldiler?" dedi.