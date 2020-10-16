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Köye inen kurtlara karşı tüfekle nöbet tutuyorlar: Tedirginiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Edirne'de son günlerde köylere inen aç kurtlar, hayvanlara saldırıp, 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti. Kurtların saldırıları üzerine besiciler, ellerine tüfek alarak, gece ve gündüz hayvanlarının başında nöbet tutmaya başladı. Av tüfeğiyle gece hayvanlarının başında nöbet tutan Selçuk Sezgin, "Bunları toplayıp, olması gereken yerlere, ormanlara bırakılırsa biz çok memnun oluruz." diye konuştu.

Köye inen kurtlara karşı tüfekle nöbet tutuyorlar: Tedirginiz

Edirne'nin merkeze bağlı Demirhanlı ve Hacıumur dahil bazı köylerine son günlerde inen aç kurtlar, ahırlarda ve açık arazide otlatılan hayvanlara saldırmaya başladı. Kurtların saldırısında Demirhanlı'da 29 koyun, Hacıumur'da 1 buzağı, Ortakçı'da 3 köpek telef oldu. Kurt saldırılarına karşı hayvanlarını korumak için önlem alan besicilerin bazıları, ahırlarını daha güvenli hale getirirken, bazıları da ellerine av tüfeğini alarak, ahırlarının önünde gece nöbet tutmaya başladı.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Hacıumur köyünde besicilik yapan Selçuk Sezgin, kurtların saldırısı nedeniyle hayvanlarının bulunduğu köy dışındaki ahırında geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Kurtların vurulmasının yasak olduğunu belirten Sezgin, "Kurtlar köyde komşularımızın hayvanlarına saldırdı, zarar verdi. Biz de her gece nöbet tutuyoruz. Bizi de ilk defa ziyaret etti. Köpeklerimizin havlamasıyla fark ettik geldiğini. Vurulması yasak olduğu için geldiğinde, korkup kaçması için havaya ateş ettik. Bizim hayvanları baktığımız yer köyün dışında olduğu için kurtlar bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyor. Bu kurtlar çipli olduğu için bunları anladığımız kadarıyla takip edebiliyorlar. Bunları toplayıp, olması gereken yerlere, ormanlara bırakılırsa biz çok memnun oluruz. Burası açık bir doğa, hayvanlarımızı zaten çok zor bakıyoruz. Bir de her gece böyle nöbet tutmak zorunda kalırsak işimiz bayağı zor" diye konuştu.

'BURADA ORMANLIK ALAN YOK, BURAYA NASIL GELDİLER?'

Hacıumur'da besicilik yapan Ayhan Cansever, aç kurtların, buzağıyı daha doğar doğmaz yediğini ve bunun için çok üzgün olduklarını söyledi. Cansever, "Gece yarısına kadar bir ineğimizin doğum yapmasını bekliyorduk. Sonra bir belirti göstermeyince biz de eve girdik. Sabah kalktığımızda bir de baktık ki inek doğurmuş fakat buzağının içini kurtlar yemiş. Buna çok üzüldük. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Kutların genelde hep küçükbaş hayvanlara saldırdığını biliyoruz. Tedirginiz, 20 senedir hayvancılık yapıyorum daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım, üzgünüz. Gece belli bir saate kadar önlem olarak bekliyoruz, açık işletme yani ahırımıza da aydınlatma yaptık. Biz mağduruz. Kurtların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakılan çipli kurtlar olduğunu duyduk, vurulması yasakmış. Ne yapmamız gerekiyor, bilmiyoruz. Gece kurt geldiğinde hayvanlarımızı öldürmeye başladığında vurmak da yasak olduğu için biz ne yapacağız? Bu kurtlar ormanlık alana bırakılıyor, bizim burada ormanlık alan da yok, buraya nasıl geldiler?" dedi.

Kurtların korunaklı ahırda bulunan 3 koyununu boğazından ısırarak, yaraladığını söyleyen Emiş Altınkılıç, "Gece yarısı kurtlar gelmiş, koyunlarıma saldırmış, 3'ünü yaralamış ama köpekler karşı gelmiş. Sabah geldiğimizde koyunlar kan içindeydi, boğazlarından ısırmışlar ama etraf çevrili olduğundan dışarı çekememiş. Koyunların şimdi boğazı şiş, hiçbir şey yemiyorlar. 40 yıldan beri bu köyde yaşıyorum ve hayvancılık yapıyorum. Böyle bir olay yaşamadım, çok şaşırdık. Çok korkuyoruz, gece 3-5 defa kontrol yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu hayvanlar, bu sayede geçiniyoruz. 60 yaşında geçinmek için bu işlerle uğraşıyorum" diye konuştu.

'TEDİRGİNİZ'

Çiftçi Yaşar Çakıcı ise tarlada çalışırken, yakınlarına gelen kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tarlada çalışırken gördüğünün köpek olduğunu sandığını ancak sonra kurt olduğunu anladığını söyleyen Çakıcı, "Geçenlerde tarlada çalışıyordum sonra köpek gördüğümü sandım arkamdan geliyordu, bir de baktım ki kurtmuş. Telefonla videosunu çektim ardından köye saldırılar başladı. Biz de hayvancılık yapıyoruz, tedirginiz. Önlem alınması gerekiyor çünkü kışın aç kalınca daha fazla gelmeye başlarlar" dedi.

Kaynak: DHA

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