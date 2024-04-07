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  4. Köyün şehirle bağlantısı kesildi! Muhtar, "Bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu

Köyün şehirle bağlantısı kesildi! Muhtar, "Bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu

07.04.2024 10:27
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan, köyün şehirle olan bağlantısını kesti. Köy muhtarı Husret Şen, "Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz." dedi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi.

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Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

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"YOLUMUZU AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BEKLİYORUZ"

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari Yüksekova heyelan
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