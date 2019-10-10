Köyüne dönen ziraat mühendisi köylülere yol gösteriyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Genç Çiftçi Projesi'yle köyünde tarım yapmaya başlayan 30 yaşındaki ziraat mühendisi Atıf Sağıroğlu, hem mesleki bilgilerini hem de Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından gönderildiği İtalya'da edindiği tarımla ilgili deneyimlerini köylülerine aktarıyor.

"Örnek almamız gereken yerler oldu. İtalya'da 'gençlerin kırsala nasıl çekilebileceği' görüşüldü. Bizi kooperatiflere götürdüler, ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlattılar. Ufkumuzu açan görüşmeler yaptık. Gençlerimizin biraz daha elini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın gençleri köye, kırsal alana çeken destekleri var. Yeni projeler geliştirdiklerinde daha güzel olacağını, birlik olduğumuzda köylerimizde tarımın daha da gelişeceğini düşünüyorum."

Sağıroğlu, İtalya'dan döndüğünde herkesin oradaki tarımı merak ettiğini dile getirerek, "Köylülerimizin beni pür dikkat dinlediğini farkettim. Aslında gençlerimizde, halkımızda hala köy hasreti var. Belki bir kıvılcımı, yanlarında birini, bir projeyi bekliyorlar. Köyümüze örnek olduk. Köylülerimiz herhangi bir sorunla karşılaştığında gelip benden yardım istiyor. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Baba Asım Sağıroğlu ise oğlunun yurt dışından aldığı bilgileri kendilerine aktardığına işaret ederek, "Bilgilerini bize, komşularımıza ve çiftçi arkadaşlara anlatıyor. İnşallah yararlı olur." ifadelerini kullandı.