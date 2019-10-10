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Köyüne dönen ziraat mühendisi köylülere yol gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Genç Çiftçi Projesi'yle köyünde tarım yapmaya başlayan ziraat mühendisi Atıf Sağıroğlu, mesleki bilgilerini ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından gönderildiği İtalya'da edindiği tarımla ilgili deneyimlerini köylülerine anlatıyor - Atıf Sağıroğlu: - "Köyümüze örnek olduk. Köylülerimiz herhangi bir sorunla karşılaştığında gelip benden yardım istiyor. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum" - Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman: - "Bilgisini, tekniğini kendi köyüne ve çevresine aktardı. Bu konuda da amacımıza ulaşmış olduk"

BİLAL KAHYAOĞLU - Genç Çiftçi Projesi'yle köyünde tarım yapmaya başlayan 30 yaşındaki ziraat mühendisi Atıf Sağıroğlu, hem mesleki bilgilerini hem de Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından gönderildiği İtalya'da edindiği tarımla ilgili deneyimlerini köylülerine aktarıyor.

Sağıroğlu, uzun yıllar özel şirketlerde çalıştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle Musalar köyü Kapaklı Mahallesi'nde tarım yapmaya başladı.

Proje sayesinde köyüne dönen Sağıroğlu, makine ekipman ve büyükbaş hayvan desteklemelerinden yararlandı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla, IFAD'ın 8 ülkenin katılımıyla İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlediği toplantıya da katılan Sağırıoğlu, bu ülkedeki çiftlikleri inceleme imkanı buldu.

Atıf Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklemeler sayesinde tarımı daha gelişmiş zirai aletlerle yaptığını söyledi.

Yurt dışında tarımın nasıl yapıldığını görme fırsatı bulduğunu anlatan Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Örnek almamız gereken yerler oldu. İtalya'da 'gençlerin kırsala nasıl çekilebileceği' görüşüldü. Bizi kooperatiflere götürdüler, ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlattılar. Ufkumuzu açan görüşmeler yaptık. Gençlerimizin biraz daha elini taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın gençleri köye, kırsal alana çeken destekleri var. Yeni projeler geliştirdiklerinde daha güzel olacağını, birlik olduğumuzda köylerimizde tarımın daha da gelişeceğini düşünüyorum."

Sağıroğlu, İtalya'dan döndüğünde herkesin oradaki tarımı merak ettiğini dile getirerek, "Köylülerimizin beni pür dikkat dinlediğini farkettim. Aslında gençlerimizde, halkımızda hala köy hasreti var. Belki bir kıvılcımı, yanlarında birini, bir projeyi bekliyorlar. Köyümüze örnek olduk. Köylülerimiz herhangi bir sorunla karşılaştığında gelip benden yardım istiyor. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Baba Asım Sağıroğlu ise oğlunun yurt dışından aldığı bilgileri kendilerine aktardığına işaret ederek, "Bilgilerini bize, komşularımıza ve çiftçi arkadaşlara anlatıyor. İnşallah yararlı olur." ifadelerini kullandı.

- "Herhangi bir sıkıntıda kendisine danışıyoruz"

Çiftçi Muharrem Sağıroğlu da köyde daha önce ziraat mühendisi olmadığını, Atıf Sağıroğlu'nun köye yerleşmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Ürünlerimizde hastalık olduğunda veya herhangi bir sıkıntıda kendisine danışıyoruz. Bize destek veriyor, örnek oluyor." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman da Sağıroğlu'na 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 düve verdiklerini aktardı.

Sağıroğlu'nun şu anda 14 büyükbaş hayvanının olduğu bilgisini veren Yaman, şunları kaydetti:

"Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu kapsamında ziraat mühendisi arkadaşımızı yurt dışına gönderdik. Oradaki tarımı anlattı, tecrübelerini buraya taşıdı. Yerinde gözlemledi, inceledi. Bu proje sayesinde genç arkadaşımız köyüne döndü, burada hayvancılık başta olmak üzere diğer tarımsal faaliyetlere başladı. Bilgisini, tekniğini kendi köyüne ve çevresine aktardı. Bu konuda da amacımıza ulaşmış olduk."

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Atıf Sağıroğlu çitçi İtalya KASTAMONU mühendis roma

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