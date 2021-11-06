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Kozan Barajı'nda sular çekilince kilise ve evler ortaya çıktı: Rahiplere ait!

06.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Kozan ilçesindeki baraj gölünde kurak yaz mevsiminin ardından suların iyice çekilmesi sonucu Bizans ve Roma dönemine ait kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı. Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı olurken, Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, ''ortaya çıkan evlerin rahiplere ait olduğunu düşünüyorum. Bu bulgular Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır'' dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde baraj gölünün sularının kuraklık ile birlikte çekilmesi tarihi yapıları gün ortaya çıkardı. Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi. Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

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''GEÇMİŞTEKİ YAŞANMIŞLIĞA AYNA OLACAK''

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek “1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş. Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış. Bu kilisenin Ferhatlı Kilisesi ve Karasis Kalesi'ne hizmet eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kilisenin etrafında bulunan ortaya çıkan evlerin rahiplere ait evler olduğunu düşüyorum. Burası bir yerleşim yerinden ziyade kilise ve çalışanlarına ait yapılar olduğunu düşündürmekte. Burada yerleşim evler yaşamlar genelde dağların eteklerinde olmuş ama burası yumuşak zemin üzerinde kalan bir yer. Tarihimizin geçmişe ışık tutması bu yapıların ortaya çıkması güzel. Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır” dedi.

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Baraj çekildi, sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktıBaraj çekildi, sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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