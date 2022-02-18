Kozmetik mağazasına gitmenize gerek yok! Doğal malzemelerle dudak peelinginizi ve nemlendiricinizi hazırlayabilirsiniz

Dudaklarımızı düzenli olarak nemlendirmeye ve pürüzsüzleştirmeye çoğunlukla kış dönemlerinde özen göstersek de dudak bakımı her zaman fazlasıyla önem taşır. Çünkü bakımlı dudaklar, hem sağlık hem iyi bir makyaj için son derece önemli. Neyse ki dudaklarınızı nemlendirip hoş bir görünüme kavuşturmak için evde uygulayabileceğiniz birkaç basit tarif var. Denemeye ne dersiniz?

ŞEKERLİ BALLI DUDAK PEELINGİ

1 tatlı kaşığı esmer ya da beyaz toz şeker

1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Ortalama 3 ila 5 dakika boyunca dudaklarınızı ovarak peelingi uygulayın. Sonrasında peçete ile temizleyin. Bu karışımı haftada iki defa uyguladığınız zaman dudaklarınızdaki farkı görebilirsiniz. Eğer hassas bir cildiniz varsa toz şekeri blender kullanarak ince bir hale getirebilirsiniz.

BADEM YAĞLI DUDAK PEELINGİ

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı hafif kalın şekilde çekilmiş badem

Hem bakımlı hem sağlıklı dudaklara kavuşmak için badem yağı peelingi en iyi seçimlerden biri. Üstelik uygulaması da son derece basit. Bütün malzemeleri iyice karıştırıp macun kıvamı almasını sağlayın. Sonra dudaklarınıza sürüp 5 dakika kadar bekleyin. Yumuşak bir diş fırçasıyla dudaklarınıza masaj yapın. Ardından ılık su ile güzelce durulayın. En son kısımda nemlendirici etki yaratması adına dudaklarınıza az miktarda badem yağı sürün. Bu peelingi haftada iki kere uygulayarak hayalini kurduğunuz pürüzsüz dudaklara kavuşabilirsiniz!

ZEYTİNYAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

1 tatlı kaşığı nane yağı

1 yemek kaşığı vazelin

1 çay kaşığı zeytinyağı

İlk etapta vazelini benmari usulü ile eritin. Ardından zeytinyağını ve nane yağını içerisine ilave edin. Soğuduktan sonra karışımı bir kabın içine alın. Dudaklarınıza uygulayıp bir süre bekledikten sonra temizleyin. Bu nemlendiriciyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

