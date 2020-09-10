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KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi başladı mı? KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

KPSS 2020/11'den aldığı puanlar memur olmak isteyen adayla uzun süredir kadro için tercih tarihi bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi için tarih verdi. KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son dakika açıklaması...

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi başladı mı? KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twiiter hesabından açıklama yaparak sağlık çalışanı olmak isteyen memur adaylarına müjde verdi. KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercih işlemleri ne zaman başlayacak merak eden adaylara tercih tarihini açıkladı. İşte KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercih tarihi...

KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS 2020/11'den aldığı puanlar memur olmak isteyen adayla uzun süredir kadro için tercih tarihi bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi için tarih verdi. KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları tercihi ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son dakika açıklaması... Adayların, tercih işlemleri için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan KPSS-2020/11 tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Twitter hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün şunları söyledi:

"Kıymetli adaylarımız, KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadroları için tercih işlemlerini başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 10-16 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz.
Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. "

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN SAĞLIK KADROSU AÇIKLAMASI

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