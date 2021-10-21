HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır? 2021 yılı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!

KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır? 2021 yılı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!

21.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler bugün itibari ile alınmaya başlandı. Tercihlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 yılı KPSS tercih kılavuzu ve ayrıntıları...

KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır? 2021 yılı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler bugün itibari ile alınacak. Tercih kılavuzu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2021/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri bugün yani 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren başladı. KPSS tercih kılavuzuna göre adaylar işlemlerini internet yoluyla gerçekleştirecekler. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı almış olan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

İşte ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 9. kez sahiplerini bulduGenç Bilim İnsanı Ödülleri 9. kez sahiplerini buldu
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.