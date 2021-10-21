KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır? 2021 yılı KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler bugün itibari ile alınacak. Tercih kılavuzu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki KPSS 2021/7 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2021/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri bugün yani 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren başladı. KPSS tercih kılavuzuna göre adaylar işlemlerini internet yoluyla gerçekleştirecekler. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı almış olan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

İşte ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

