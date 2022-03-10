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  4. KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

10.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/3 tercih sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapıldı. 24 Şubat Perşembe ile 2 Mart Çarşamba günleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler alınmıştı. Peki KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022/3 tercih sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Twitter hesabından duyuru yapıldı. Söz konusu paylaşımın ardından KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada KPSS 2022/3 tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı mı?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinde TC Kimlik no ve aday şifresi girerek öğrenilmektedir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8407

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Ulaştırma Bakanlığı KPSS
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