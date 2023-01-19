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KPSS 2023/3 tercih sonuçları açıklandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım sonuçları sorgulama ekranı

19.01.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlar ÖSYM sayfası üzerinden öğrenilebilecek. İşte KPSS 2023/3 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2023/3 tercih sonuçları açıklandı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2023/3 tercih sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tercihleri kabul edilen KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine açıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

KPSS 2023/3 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak.

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