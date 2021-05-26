KPSS başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte 2021 KPSS ücretleri...

2021 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için geri sayım başlamış durumda. Sınava katılım göstermek isteyen adaylar 2021 KPSS başvuruları araştırmaları devam ederken, ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sınav takviminde KPSS ile ilgili pek çok ayrıntı bulunuyor. Peki KPSS başvuruları başladı mı?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE 2021 KPSS ÜCRETLERİ...

KPSS'ye girmek isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini ve ücretini merak ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadrolarına ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından her sene yerleştirme yapılıyor.

2021 senesinde KPSS sınavına girecek olan adaylar;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavına 28.05.2021-14.06.2021 tarihleri arasında,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN sınavına 28.05.2021-14.06.2021 arasında

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN sınavına 28.05.2021-14.06.2021 arasında,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına 28.05.2021- 14.06.2021 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden KPSS için başvuru gerçekleştirebilecek.

KPSS başvuru ücreti ise henüz açıklanmadı. Başvurularının başladığı tarihten itibaren ÖSYM AİS sayfasında ücret belirtilecek ve aynı zamanda ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden de yapılabilecek.



