KPSS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de düzenlenecek ÖABT'te bazı yeniliklerin olduğuna işaret ederen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün , "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde yapacağız." dedi.

Halis Aygün, adayların, 12-13 Eylül'de yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarına rahat ulaşımını sağlamak için sınavın yapılacağı il sayısını artırdıklarını belirterek, "Geçen yıl 17 il merkezinde düzenlediğimiz KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.