HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

KPSS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. 13 Temmuz'a kadar başvuruların devam edeceği KPSS ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı.

KPSS başvuruları başladı! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de düzenlenecek ÖABT'te bazı yeniliklerin olduğuna işaret ederen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün , "ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT'yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde yapacağız." dedi.

Halis Aygün, adayların, 12-13 Eylül'de yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarına rahat ulaşımını sağlamak için sınavın yapılacağı il sayısını artırdıklarını belirterek, "Geçen yıl 17 il merkezinde düzenlediğimiz KPSS Alan Bilgisi Testi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında 27 Aralık'ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17’den 30'a çıkardıklarını da açıklayan Aygün, "Sınava katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) 18 ALANDA YAPILACAK

ÖSYM tarafından düzenlenen ÖABT bu yıl, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği olmak üzere toplam 18 alanda uygulanacak.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı?İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı?
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınav merkezleri 2020

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS sınav merkezleri 2020

KPSS 2020 lisans başvuru ücreti- ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular başlıyor! Son gün ne zaman?

İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı? Devam eden öğrenciler ne olacak?

İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapandı?

13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu! Karar Resmi Gazete'de

13 üniversiteyle ilgili önemli kararlar!

2020 LGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman?

LGS tercih tarihleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı! İşte 2020 YSK Kitapçığı!

2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.