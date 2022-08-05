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KPSS iptal edilmişti! ÖSYM'den yeni açıklama geldi...

05.08.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, KPSS'nin iptal edilmesini konuşuyor. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanlığı sosyal medya hesabından yeni yapılan açıklamada, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

KPSS iptal edilmişti! ÖSYM'den yeni açıklama geldi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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