KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı... 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanıyor mu?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika KPSS Ön Lisans 2020 sonuçları açıklaması bekleyen adaylar, 26 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtilen 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarının bugün açıklanmasını bekliyor. Önceki yıllarda verilen tarihten birkaç gün önce açıklanan KPSS sonuçlarından dolayı beklentiye giren memur adayları KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. Binlerce adayın gözleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelecek paylaşıma çevrildi. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları erişime açıldı mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün yaptığı son dakika açıklamasında ÖSYM üzerinden yeni özellikleri paylaştı. Aygün açıklamasında; "Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik." dedi.
İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı son dakika açıklaması:
ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmalarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020
Adaylarımıza ve sınav görevlilerimize hayırlı olmasını dilerim.
Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020
Adaylarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020
Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz için önemli bir yeniliğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.https://t.co/c876l5phUI pic.twitter.com/Thy5jCPoXx
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı için sonuçları memur adayları tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, iki yıllık üniversite okuyan memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıklayacak. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusunu sormaya başladı. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başladı. İşte, 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarına ilişkin son ayrıntılar...
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ön Lisans sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
KPSSP93 ASP = (0.50 GYASP) + (0.50 GKASP)
GYASP : Genel Yetenek Testi Ağırlıklı Standart Puanı
GKASP : Genel Kültür Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP: Ağırlıklı Standart Puan
X : ASP Dağılımının Ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
Geçtiğimiz günlerde sınava giren binlerce vatandaş KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarına göre devlet kadrolarında yer almak için yarıştı. Memur olarak çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin soru ve cevap kitapçığını paylaşmasının ardından KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır araştırmaya başladı.
ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS Ön Lisans puan hesaplama şu şekilde yapılıyor:
KPSS'ye yeni giren adayların en çok merak ettiği soru, KPSS Ön Lisans 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu oldu. KPSS Ön Lisans sınavında her test ayrı değerlendirilecek ve her testte yer alan cevaplarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Örneğin, Genel Kültür'de, bulunan sorulara verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri eksilerek ham puanlar bulunacak. Daha sonra bu puanların standart sapmaları ve ortalamaları alınarak, sınava giren adayın aldığı puan hesaplanacaktır.
Bir adayın KPSS Ön Lisans puanının hesaplanması için, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden en az bir tane doğruyu net yapması gerekir.
Eğer bir adayın herhangi bir neti yoksa, standart bir puan hesaplanmayacak ve hesaplamalara dahil olmayacaktır.
KPSS puanı hesaplanırken, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacaktır.
KPSS puanları hesaplanırken ağırlık ortalama 0,5 olarak alınacak ve Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her biri için ayrı hesaplanır.
Testlerden elde edilen standart puanlar ile KPSS Ön Lisans sınavına giren adayın, ağırlıklı standart puanı (ASP) bulunacaktır.
Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.
Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
KPSS Ön Lisans sınavına giren bir adayın ASP'nin hesaplanması için o adayın, ASP hesaplamalarına dahil olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden her birinden bir standart puanı olmalıdır.
Eğer ÖSYM ya da yargı mecileri bir sorunun iptaline karar vermişse, bu soru değerlendirmenin dışına alınacaktır. İptal olan sorunun puan değeri ise yeniden saptanması için hesaplama yapılacaktır.
KPSS puanlarının hesaplanmasında kullanılacak formül aşağıdadır.
KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır.
ÖRNEK:
KPSSP93 Formül = 70 + (30[2(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)
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