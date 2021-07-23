KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası!

1 Ağustos’ta genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri şeklinde 2 oturumdan oluşacak KPSS sınavına artık günler kaldı. Lisans seviyesindeki adayların girdiği KPSS’nin alan bilgisi sınavları ise 7 Ağustos’ta yapılacak. Sınavlardan önce ÖSYM, KPSS sınav giriş yerlerini ve belgesini erişime açacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 KPPS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT Sınav Tarihi 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.



