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KPSS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı!

30.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kişinin merakla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

KPSS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı!

KPSS soru ve cevap anahtarı ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlandı.

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ÖSYM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

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ÖSYM KPSS

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