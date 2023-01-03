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KPSS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! KPSS 2022/2 lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

03.01.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KPSS 2022/2 tercihleri 21 Aralık tarihinde başladı ve 28 Aralık’ta sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! KPSS 2022/2 lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçlarının nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. KPSS 2022/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar işlemlerini aralık ayı içerisinde tamamladılar. Lisans mezunu başvuru yapan 146 bin 342 adaydan bin 504 kişi yerleşirken, boş kalan kontenjan sayısı 11 oldu.

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KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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