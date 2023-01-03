KPSS TERCİH SONUÇLARI açıklandı! KPSS 2022/2 lisans, ön lisans, ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçlarının nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. KPSS 2022/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar işlemlerini aralık ayı içerisinde tamamladılar. Lisans mezunu başvuru yapan 146 bin 342 adaydan bin 504 kişi yerleşirken, boş kalan kontenjan sayısı 11 oldu.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ



