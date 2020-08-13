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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın merakla beklediği KPSS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldi. Uzun süredir KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı mı sorusu soruluyordu. KPSS yerleştirme sonuçları 2020/1 ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları!

Bir süredir vatandaşlar tarafından KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu soruluyordu. KPSS yerleştirme sonuçları 2020/1 ile ilgili ÖSYM tarafından beklenen duyuru yapıldı. Temmuz ayının son hafta ve Ağustos ayının ilk haftası gerçekleşen KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı. Şimdi adaylar, tercih sonuçlarını ve sorgulama ekranını merak ediyor.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Uzun süredir beklenen müjdeli haber ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile geldi. KPSS 2020/1 tercih sonuçları doğrultusunda 23 Temmuz 2020 ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerin alındığı KPSS - 2020/1 KPSS yerleştirme sonuçları, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS sonuçları 2020 yılı 13 Ağustos itibarıyla adayların görüntüleyebilmesi için erişime açıldı.

KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları 2020 yılı KPSS/1 için online sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Şimdi adaylar KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. 13 Ağustos 2020’de 11.30 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS tercih sonuçları T.C. kimlik numarası ve adayların şifreleri ile görüntülenebiliyor.

KPSS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ne yapılır?

KPSS tercih sonucu neticesinde aday, işlemlerin nasıl yapılacağını da merak ediyor. KPSS yerleştirme sonucu ile adaylara herhangi bir belge gönderilmiyor. Bir kadroya ya da pozisyona yerleştirilmiş olan adaylar atanmak üzere direkt olarak yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruyor. Atanmak için gereken evraklarla ilgili bilgiler ve bu evrakların hangi tarihte nereye teslim edileceğinin bilgileri de bu kurumlar ya da kuruluşlardan öğreniliyor.

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