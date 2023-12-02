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Kral Charles'ın kravatındaki detay dikkat çekti

02.12.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanlığı, Yunan Başbakan Miçotakis'in Londra'daki ünlü tarihi eserlerinin Atina'ya iadesi açıklaması sonrasında İngiltere ziyaretini iptal etmişti. İki ülke arasındaki gerilim sonrasında bugün Kral Charles'ın Dubai'de taktığı kravattaki desenler gündem oldu.

Kral Charles'ın kravatındaki detay dikkat çekti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra’daki Biritish Museum’da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina’ya iade edilmesi gerektiğini söylemiş, İngiltere Başbakanlığı ise 27 Kasım’da açıklama yapıp ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak “İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

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YUNAN BAYRAĞI DESENLERİ

Dubai’de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde İngiltere Kralı Charles’ın giyindiği kravatın Yunanistan bayrağını temel alan renkleri ve deseni, dikkat çekerek dünya gündeminde yer aldı. Kral Charles’ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan’ın Korfu Adası’nda dünyaya gelmişti. (DHA)

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İngiltere Yunanistan miçotakis
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