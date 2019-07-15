HABER

Kral Selman Lübnan'ın eski Başbakanlarını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Lübnan eski Başbakanları Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam ile ülkelerindeki siyasi gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Lübnan eski Başbakanlarını kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Lübnan'da 2005-2016 yılları arasında başbakanlık yapmış Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam'ı kabul etti.

Cidde kentindeki Es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kral Selman, Lübnan'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki güvenlik ve istikrarı önemsediklerini vurguladı.

Görüşmeye ayrıca, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve ülkenin Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ile diğer bazı yetkililer katıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Lübnanlı eski Başbakanlar, Kral Selman'dan sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya gelecek.

Lübnan'daki siyasi gelişmeleri ele almak üzere Suudi Arabistan'a giden eski Başbakanlar, özellikle ülkedeki Sünnilerin siyasi arenadaki rollerinin zayıfladığına dikkati çekmek istiyor.

Eski başbakanlar Mikati, Sinyora ve Selam, Suudi Arabistan ziyaretinden önce Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmiş ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda bekledilerYer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler
Mardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyorMardinli taksici, şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski başbakanlar Lübnan Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.