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Kral Selman’ın İran için acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Üç Arap lider, İran’la devam eden gerginliklerin masaya yatırılması için Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz tarafından düzenlenen acil durum toplantısına katılma kararı aldı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi çağrısında bulunmuştu.

Üç Arap lider, İran’la devam eden gerginliklerin masaya yatırılması için Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz tarafından düzenlenen acil durum toplantısına katılma kararı aldı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi çağrısında bulunmuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) zirvesinden önce 30 Mayıs’ta yapılması planlanan toplantıya Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılacağı duyuruldu.
Öte yandan Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de Suudi Arabistan Kralı Selman’ın acil durum toplantısına memnuniyetle katılacaklarını bildirdikleri ancak zirvede kim tarafından temsil edeceklerini henüz açıklamadıkları belirtildi.
İki yıl önce Suudi Arabistan, Mısır ve BAE tarafından boykot edilen Katar’ın da diğer Arap devletleri gibi olağanüstü toplantıya davet edildiği açıklamıştı, Katar’ın katılım gösterip göstermeyeceği ise henüz netleşmedi.

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