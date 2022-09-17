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Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası harekete geçtiler! Krallıktan ayrılabilirler

17.09.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası gözler İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine çevrildi. Karayip ülkesi Bahamalar'ın, yas döneminin ardından "monarşi tartışmaları"na başlayabileceği iddia edildi. Ülkenin referandumla cumhuriyete geçeceği ve İngiliz Krallığı'ndan ayrılacağı gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası harekete geçtiler! Krallıktan ayrılabilirler

Karayipler'de yer alan Bahamalar'ın Başbakanı Philip Davis, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ülkesinin monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını belirterek, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğini söyledi.

Bahama Chronicle'ın haberine göre, Davis'in parlamentoda yaptığı konuşma, geçen hafta gazetecilere Bahamalar'ın cumhuriyete geçişi için referandumun her zaman masada olduğunu söylemesinin ardından geldi.

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Kraliçe'nin vefatından sonra Bahamalar'ın monarşiyle devam edip etmeyeceği konusunda konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Davis, söz konusu tartışmaların resmi yas dönemi bittikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti.

Davis, gelecekte bu tür tartışmalar için yeterince zamanlarının olacağını kaydederek, "Burada Bahamalar'da hükümdarımızın ölümü ve varisinin tahta çıkması hem anayasal hem de kurumsal bir dönüşüm anıdır. Monarşi, kurumsal olarak bu adaların ilk kez İngiliz kolonisi haline geldiği 1718'e kadar ve anayasal olarak ülkemizin bağımsız ve egemen bir ulus haline geldiği 1973'ten bu yana ulusal yaşantımızın temelinin bir parçası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kraliçe'nin 1966, 1977, 1985 ve 1994'te Bahamalar'a dört resmi ziyarette bulunduğunu anlatan Davis, ülkenin "2. Elizabeth çağından" ilerlediğini ve Birleşik Krallık ile ilişkilerinin güçlenmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

Bahamalar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip bir anayasal monarşidir. Ülkenin devlet başkanı, İngiliz kralı veya kraliçesi olup kral veya kraliçe, Bahamalar'da genel valiyle temsil edilmektedir.

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KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek. (AA)

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Bahamalar elizabeth
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