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Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

 İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, pedofili suçundan hüküm giyen ve hapiste intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süren tartışmaların ardından kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı

İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, pedofili suçundan hüküm giyen ve hapiste intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süren tartışmaların ardından kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.
Prens Andrew, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Epstein, 10 Ağustosta tutulduğu cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı. Bir tanığın Prens Andrew’in de bu suçlara dâhil olduğunu belirtmesi üzerine, medyada buna dair yer alan haberlere cevap vermek için BBC ile röportaj yapan Prens Andrew, dün kraliyet görevlerinden çekildiğini açıkladı.
Buckingham Sarayı kanalı ile yazılı yaptığı açıklamada Prens Andrew, İngiltere gündeminde yer almaya devam eden bu olayın Kraliyet çalışmalarına zarar verdiğini ifade etti. York Dükü Prens Andrew, ailesinin yürüttüğü ve kendisinin desteklemekten onur duyduğu birçok değerli çalışmanın ve hayır işlerinin bu olayla tahribata uğradığını gördüğünü ifade etti. Annesi Kraliçe Elizabeth'e görevlerinden ayrılmak istediğini ileten Prens Andrew, kraliçenin izin verdiğini belirtti. Epstein’in intiharının birçok cevaplanmamış soru bıraktığını, bu olaydan etkilenen herkesin bir cevap hak ettiğini ve bu kişilere derin sempati duyduğunu ileten Prens Andrew, gerekirse herhangi bir soruşturmada yardımcı olmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı

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