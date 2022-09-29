Kredi borcu varken emekli maaşı taşıma: Kredi borcu olan emekli maaşını başka bankaya taşıyabilir mi?

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve yaş sınırını dolduran kişiler emeklilik için başvurabilir. Şartları yerine getirdikten sonra bağlı olduğu kuruma başvuru yapmalıdır. Başvurusu değerlendirilir ve kişiye emekli maaşı bağlanır.Her emekli, emekli maaşını istediği bankadan alma hakkına sahiptir. Maaşını hangi bankadan almak istiyorsa başvuru sırasında formda banka adını ilgili kısma yazmalıdır.

Bazı durumlarda emekli maaşını başka bir bankaya taşımak da mümkündür. Ancak emekli maaşı üzerinde bir bloke varsa taşıma işlemi yapılmaz. Emekli olan kişinin kredi borcu bulunuyorsa maaşını başka bir bankaya taşıyamaz. Çünkü kredi alırken gösterilen maaş, mevcut bankadadır. Bankaların verdiği emekli promosyonlarının 8.000 TL'ye ulaşan rakamları bulması nedeniyle bazı kurallar konmuştur. Bu kurallar emekli maaşının taşınmasında engeller oluşturur.

Kredi borcu varken emekli maaşı taşıma mümkün mü?

Bir emeklinin kredi borcu varsa emekli maaşını başka bir bankaya taşıyamaz. Kredi borcu, bankaların emekli maaşı promosyonlarından yararlanma hakkına da engel teşkil eder. Banka promosyonlarına otomatik olarak kredi borcu kapsamında el konur.

Kredi borcu olan emekli, maaşını başka bankaya taşıyabilir mi?

Tüm emekliler, emekli maaşlarını aldıkları mevcut bankayı değiştirebilirler. Yalnızca kredi borcu olan kişilerin maaşlarını aldıkları bankayı değiştirme seçenekleri bulunmaz. Bunun dışında mevcut bankadan alınan kredi kartına dair bir borcun da bulunmaması gerekir.

Emekli banka promosyonuna bloke konur mu?

Emekli maaşını başka bankaya taşıma kampanyaları, emekli olan kişilerin maaşlarını taşımaları için en önemli etkenlerden biridir. Hangi bankanın emekli maaşı promosyon kampanyası daha yüksekse genel olarak o banka tercih edilir. Ancak emekli olan kişinin kredi borcu varsa bankasını değiştirme imkânı yoktur. Kredi borcu olan kişinin banka promosyonuna kredi borcu dâhilinde bloke konur. Yüksek rakamlı banka promosyonlarına el konması kuralına mahkeme aracılığı ile karşı çıkılabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşına bloke konulamayacağı konusunda bir karar alındığını açıklamıştır. Uzun süren ve masraflı olan bir mahkeme sürecinin ardından blokeyi kaldırmak mümkün olabilir.



