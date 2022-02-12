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Kredi Garanti Fonu KGF nedir? KGF kredilerinden kimler yararlanabilir?

12.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi Garanti Fonu ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu fon aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlanacağını ifade etti. Bakan Nebati'nin canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından Kredi Garanti Fonu KGF nedir? KGF kredilerinden kimler yararlanabilir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? KGF kredilerinden kimler yararlanabilir?

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? sorusunun yanıtı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Peki Kredi Garanti Fonu KGF nedir? KGF kredilerinden kimler yararlanabilir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'KGF' açıklaması ve Kredi Garanti Fonu ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? KGF kredilerinden kimler yararlanabilir?

KREDİ GARANTİ FONU KGF NEDİR?

Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketidir.

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? Kimler yararlanabilir?

KGF KREDİLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce duyurduğu Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar Türk Liralık kefalet limiti açıldı.

KGF, (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlar.

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? Kimler yararlanabilir?

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank'a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100'e kadar kefalet sağlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? Kimler yararlanabilir?

KGF KREDİSİ GERİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

KGF'nin internet sitesinde KGF kredisi ödenmezse ne olur sorusu şöyle yanıtlanıyor: işletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF'den tazmin talebinde bulunur.

Kredi Garanti Fonu KGF nedir? Kimler yararlanabilir?

KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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