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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: İşte masadaki 3 formül

31.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı borcu olanların gözü yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda takibe düşen kart borcu için üç formülün masaya yatırılması bekleniyor. Masadaki seçenekler ise Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. İşte kredi kartı borçlarına yönelik düzenlemenin detayları...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: İşte masadaki 3 formül

Dar gelirli vatandaşların ve kredi kartı borcu olanların gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda Yarın yapılacak kritik toplantıda takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın masaya yatırılacağı öğrenilirken, detayların ise toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.

KART BORCU OLANLAR İÇİN ÜÇ FORMÜL

Yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak.

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Takibe düşen kart borcu için düzenlemenin detayları netleşecek. Kritik düzenlemeyle ilgili masadaki 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

ERDOĞAN DUYURACAK

Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Bu nedenle çalışmanın şimdilik genel çerçevesi belli.

81 İLDE KONUT PROJESİ

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağustos ayının ilk Kabine toplantısının 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Kabine Toplantısı
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