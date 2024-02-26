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  4. Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Açıklama geldi

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Açıklama geldi

26.02.2024 22:47
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Kredi kartı kullananların merak ettiği bir konu da kredi kartı taksitlerinin kaldırıp kaldırılmayacağıydı. Herkesin merak ettiği konuyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını bildirdi.

Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı cumhurbaşkanlığı
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