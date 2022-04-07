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Krem sürmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken krem sürülür mü? Diyanet açıkladı!

07.04.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krem sürmek orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayı sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Ayı, Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı, 1 Mayıs'ta ise sona erecek. Peki bu süre zarfında Krem sürmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken krem sürülür mü? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgiler haberimizde...

Krem sürmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken krem sürülür mü? Diyanet açıkladı!

Krem sürmek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı boyunca birçok vatandaş ibadetlerini hem doğru hem de eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Krem sürmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken krem sürülür mü? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgileri sizler için derledik.

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem, yağ ya da merhemin deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karıştığı bilinmektedir.

Cilt bunları yavaşça emer. Söz konusu işlem yeme içme anlamına gelmediği için deri üzerine sürülen krem, merhem veya yağ orucu bozmaz. Öte yandan ilaçlı bantların da orucu bozmadığı bilinmektedir.

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İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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