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Kremlin: Putin, Trump ile bir araya gelmeye hazır

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 01:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi nedeniyle G-20 zirvesinde Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan mevkidaşıyla bir araya gelmeye hazır” dedi.

Kremlin: Putin, Trump ile bir araya gelmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington idaresinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile G20 Zirvesi kapsamında görüşmeyi iptal etme kararının üzücü olduğunu belirtti.

"ESEF DUYUYORUZ"

Peskov, “Amerikan idaresinin iki ülke liderinin Buenos Aires’te planlanan görüşmesini iptal etme kararından esef duyuyoruz. Bu, uluslararası ve ikili gündemden ciddi sorunların değerlendirmenin belirsiz bir süre için ertelendiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"PUTİN BİR ARAYA GELMEYE HAZIR"

Sözcü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan mevkidaşıyla bir araya gelmeye hazır” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin G-20 zirvesi Trump

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