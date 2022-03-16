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Kritik bölge görüntülendi! İşte NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk askeri üssü

16.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü görüntülendi. Arnavutluk'ta bulunan ve komünist rejim döneminde yapılan Kuçova Hava Üssü, yeniden modernize ediliyor. Yıllarca Rus ve Çin savaş uçaklarının havalandığı kritik bölge, yapılan çalışmalar sonrası NATO'nun hava taktik üssüne çevrilecek.

Kritik bölge görüntülendi! İşte NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk askeri üssü

NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü olarak kabul edilen ve Arnavutluk'ta bulunan Kuçova Hava Üssü görüntülendi.

Arnavutluk'un güneyinde yer alan üs, ülkede hüküm süren komünist rejim (1944-1991) tarafından 1955'de Arnavutluk Hava Kuvvetlerinin kullanımı için inşa edildi.

Ülkenin hava sahasını korumak amacıyla kurulan üs, uzun yıllar Rus ve Çin yapımı uçaklara ev sahipliği yaptı.

Berat ilinin Kuçova Belediyesine bağlı üste, Arnavutluk ordusuna ait Mig tipi eski uçaklar bulunuyor.

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UÇUŞLAR 2005'TE TAMAMLANDI

Kuçova Hava Üssü Komutanı Binbaşı Arqile Olldashi yaptığı açıklamada, 1955'de inşa edilen hava üssünden birçok türden uçağın havalandığını kaydetti.

Olldashi, "Mig-15, Mig-17, Mig-19 gibi uçaklar havalanıyordu ve o dönem çokça uçuşun olduğu, farklı tatbikatların yapıldığı güçlü bir üstü. Kuçova Hava Üssü, son uçuşlarını 2005 yılında tamamladı." dedi.

2005'ten itibaren üssün Arnavutluk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim ve tatbikatlarını gerçekleştirdiği bir üsse dönüştüğünü aktaran Olldashi, bunun yanı sıra geçen yıl düzenlenen çok uluslu "Defender-Europe 21" askeri tatbikatı gibi gerek Arnavutluk'un gerekse de NATO üyesi ülkelerin farklı tatbikatlarına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

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Ülkedeki komünist rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Arnavutluk ikili askeri iş birliği çerçevesinde, Kuçova Hava Üssü modernize edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, üssün dış çevresi, pisti, kontrol ve hava trafiği kulesi ve personelin eğitimi için tesisler inşa etti.

NATO ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Arnavutluk, 2009'da NATO'ya üye olduktan sonra Arnavutluk-NATO ilişkileri yeni bir aşamaya girdi.

NATO ve Arnavutluk, son yıllarda savunma ve güvenlik alanlarında ortaklıklarını artırdı.

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NATO, kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle 2019'da Arnavutluk'ta bir hava taktik üssü inşa etme kararı aldı.

Bu kapsamda Kuçova'daki Hava Üssü'nün modernizasyonu projesinin hayata geçirilmesi için Ocak 2022'de saha çalışması başlatıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığının resmi verilerine göre, NATO standartlarına uygun yapılacak üssün maliyetinin yaklaşık 45,8 milyon avroyu bulması bekleniyor.

Proje, hava üssünün pistinin, uçuşların kontrol ve güvenliğine yönelik altyapısının, bağlantı yollarının ve diğer yardımcı araçlarının iyileştirilmesini kapsıyor.

2023 sonbaharında tamamlanması öngörülen üs, hem NATO hem de Arnavutluk ordusu tarafından kullanılacak.

Arnavutluk makamları, bu projeyi hem ülkenin ulusal güvenliği için hem de bölgesel güvenlik için önemli buluyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Arnavutluk
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