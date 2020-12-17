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Kritik çekirge uyarısı: Önlem alınmazsa yumurtadakiler 2021'de istilaya neden olur

17.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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Kritik çekirge uyarısı: Önlem alınmazsa yumurtadakiler 2021'de istilaya neden olur

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının 2021'de yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Çekirgelerin yumurtalarını tarla kenarlarına bıraktığına dikkat çeken Satar, "Yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar, çıkacak yavrular yine istilaya yol açabilir. Şimdiden oraların basit bir şekilde sürülmesi ve o bölgelerin gözlemlenmesi lazım" dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilaları nedeniyle bu yıl tarım sektöründe ciddi zararlar oluştu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin yumurtalarını tarlalara bıraktığına dikkat çekerek, istilaların 2021'de de yaşanmaması için alınması gereken önlemleri anlattı. Çekirgelerin yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bıraktığını, çıkacak yavruların yeniden istilaya yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Satar, ekim zamanı gelmeden tarla kenarlarının sürülmesi gerektiğini söyledi.

Çekirgelerin yumurtalarını bıraktığı bölgelerin şimdiden gözlemlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Satar, "Geçen yıl ülkemizin birçok yerinde çekirge istilaları oldu. İlaçlamalarla bunlar bertaraf edildi. Bazı çekirgeler kışı ergin halde geçiriyor. Bu yüzden bunların gözlemlenmesi lazım. Şu andan itibaren artık yavaş yavaş ekim zamanına girmeden bunların takibine başlanması lazım. Erken olduğu düşünülebilir ama dikkatli olmamız lazım. Bazı çekirgeler, örneğin mısır çekirgesi kışı ergin geçiriyor. Bizim bölgemizde şu ana kadar bir istilaya sebep olmadı bu çekirge ama Elazığ yakınlarında bir İtalyan çekirgesi istilası gördük. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘TÜR SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENDİĞİ AN İLAÇLAMA YAPILMALI’

Tür sayısında artış gözlendiği an, erken dönemde ilaçlama yapılırsa salgınların önüne geçileceğini vurgulayan Prof. Dr. Satar, "Çekirgeler, tarlaların yan kısımlarına yumurtalarını bırakıyor. Oraların basit bir şekilde sürülmesini öneriyorum. Çünkü altta bulunan yumurtalar, tarlanın o kısmı sürüldüğü zaman yukarıya çıkacaktır ve korumasız olacaktır. Gerek soğuğa ve gerekse parazitlere karşı savunmasız olacağından bunların yok olacağını düşünüyorum. Tabi en önemli şey saha gözlemleridir. Bu alanda çalışan arkadaşların biraz daha o bölgelerde sahaya çıkarak hareketliliği gözlemlemesi lazım” ifadelerini kullandı.

'ÜLKEYE TRİLYONLARCA SAYIDA GİRİYORLAR'

Suudi Arabistan'ı istila eden Afrika çekirgelerinin Türkiye'ye gelme olasılığının olup olmamasına da değinen Prof. Ali Satar, şunları söyledi:

"Uluslararası Dünya Tarım Örgütü verilerine göre şu anda Suudi Arabistan'da bir çekirge istilası söz konusu. Bunların daha sonra Somali, Etiyopya ve Kenya'ya doğru kaydığı söyleniyor. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü tarafından bunlar gözlemleniyor ve mutlaka yumurta bırakacaktır. Bunlar birkaç döl oluşturuyor ve yine sürü oluşturacaklar. Bizim ülkemiz için şu anda bir tehdit söz konusu değil. Böyle bir şey olduğunda mutlaka haberimiz olacaktır ve tedbir alınacaktır. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü çok büyük bir ilaçlama yapılması gerekir. Ben bunu şu anda tehdit olarak görmüyorum. Bu Afrika çöl çekirgesi ülkemizde görülmüyor. İyi ki de görülmüyor çünkü trilyonlarca sayıda olabiliyor. Bir seferde bir ülkeye girdiğinde hiçbir şey bırakmıyor. Tabi Türkiye'yi tarım ülkesi olarak düşündüğünüzde çok büyük bir zarara uğrayacağımız kesindir ama inşallah böyle bir şey olmayacaktır."

(DHA)

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