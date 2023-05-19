Kritik G7 Zirvesi Japonya'da başladı! Teyakkuza geçtiler

Japonya'da gözler, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da 3 gün sürecek G7 Zirvesi'ne çevrildi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

21 Mayıs'a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı. 1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

BIDEN İKİNCİ ABD BAŞKANI OLDU

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.Ziyaret sonrası liderler, yerleşkede, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü ve çiçek çelenkleri koydu. Biden, 1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

Küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Grand Prince Hiroshima Hotel'de gerçekleştirilecek. ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam liderlerinin de davet edildiği zirve kapsamında Japon emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybetmesi ve Nisan'daki seçim gezisinde Kişida'nın yakınlarına patlayıcı madde atılması, güvenlik endişelerini artırdı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Zirvenin düzenleneceği bölgede, G7 ve küreselleşme karşıtı gösteriler planlanıyor. Hiroşima genelinde teyakkuza geçen Japon emniyeti, muhtemel olaylara karşı hazırlıklarını tamamladı.

G7’nin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görev yapıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden zirve güvenliği için kente konuşlandırılan polis ekipleri, Hiroşima'nın ana caddelerinde devriye geziyor.

Liderlerin muhtemel gezi programında yer alan şehrin simgelerinden kabul edilen Hiroşima Barış Anıtı Parkı, Atom Bombası Kubbesi ve yakın çevresi halk ziyaretlerine kapatıldı ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Konuk liderlerin kent içinde seyahat kolaylığı ve güvenliği amacıyla zirvenin ana mekanı Grand Prince Hiroshima Hotel dahil, muhtemel ziyaret noktalarına ulaşan yollar da kapatılabilecek.

Güvenlik önlemleri kapsamında halk otobüsü ve tramvayların hizmet süresi daraltıldı. Öğrenciler ve çalışanların olası ulaşım aksaklığına karşı Hiroşima genelinde yaklaşık 140 okul ile kentteki bazı fabrikalar, zirveyi kapsayan günlerde faaliyetlere ara verecek.

Kaynak: AA

