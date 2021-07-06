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  4. Kritik öneri masada! Konser, tiyatro, sinema ve maç biletine aşı şartı geliyor

Kritik öneri masada! Konser, tiyatro, sinema ve maç biletine aşı şartı geliyor

06.07.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında başlayan aşı seferberliğiyle birlikte normal hayata dönüş de hızlanırken, sürecin karşısındaki en büyük engel olarak aşı karşıtlığı gösteriliyor. Gelen bilgilere göre hükümet bu direnci kırmak için konser, sinema, maç biletine aşı şartı getirmeyi planlıyor.

Koronavirüse karşı en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye'de de tüm hızıyla sürüyor. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Öte yandan bugüne tüm dozlar dahil olmak üzere toplam 53 milyon 700 bin aşı uygulandı.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte normal hayata dönüş de başladı. Haziran ayıyla birlikte başlayan aşı seferberliği sonrası kademeli normalleşme süreci hayata geçirilmiş, 1 Temmuz itibarıyla ise çoğu kısıtlama kaldırılmıştı.

Türkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandıTürkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı

AŞI OLMAYAN GİREMEYECEK

Aşılama çalışmaları her ne kadar hızlı ilerlese de, aşıya karşı olan direniş ve karşıtlık tedirgin edici seviyelere gelmeye başladı. Hal böyle olunca hükümet de bir dizi tedbir ve teşvikleri masaya yatırmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre aşıya en az ilgisi olan grup 18-35 olurken, gençleri de sisteme dahil etmek için 'pozitif ayrımcılık' gündeme geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümet, aşı karşıtlarının bu direncini kırmak ve talebi artırmak için maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirmeyi tartışıyor. Öte yandan gezici aşı ekibinin kurulması da gündemde.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Avm lere aşı şartı getirirseniz herkes olur
aşıyla genetiğinin değişeceğini sanan tayfanın zaten tiyatroyla konserle işi yok ki.. zaten gitmedikleri yerler.. belki sinemada sıkıntı çekerler.. aslında aşı karşıtı bir ülke değiliz.. çocuklarımıza yapılan aşılama konusunda en çok uyum sağlayan ülkeyiz, ama iş korona aşısına gelince kısırlaştırıldığını zanneden, ninja kaplumbağaya dönüşeceğini sanan kesim yüzünden uğraştığımız şeylere bak.. vay arkadaş.. oysa rna dna ya hiç birşey veremez.. dna rna yı üretir, rna da protein üretir.. hayatında bir sayfa kitap açıp okumamış ama tarih uzmanı kesilen kesimin şimdi doktor kesilmesi şaşırtmıyor
bilimsel olarak faz 3 çalışması 10 yıl sürmesi gerekirken bir anda mRNA teknolojisi ile hazırlanmış aşıyı milyonlarca insana vurmak biraz garip, gelecekte kimi nelerin beklediği belli değil, vurulana saygımız bir zahmet vurulanlar da vurulmak istemeyenlere saygı duysun
@hasan_sen_1930 Saygıdan bahsediyorsun da arkadaşım aşı olmayanların koronavirüse daha kolay yakalanıp veya yakalandığında daha etkili bir virüsle karşı karşıya kalması gibi bir durumda Allah göstermesin vefat ettiğini varsay, kendine saygısı nerede? Yakınlarına ? Ailesine? Eşine? Çocuğuna? Geçin bunları saygıdan bahsetmeyin, ben olmak istemiyorum deyin ama başka bahaneler üretmeyin...
bu veriyi nasıl elde ettiniz.Yaptiginiz bi araştırma var mı mesela.
bu mesajı okuyanda zannedecekki bu arkadaş çok zeki aşı şimdiden belirtilerini göstermeye başlamış Franz Kafkanın bi sözü var o yüzden tartışmam ( Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım )
TİLLAHI GELSE YAPTIRAMAZ HAYDEEE PATATES SIRASINA GİRENLERE YAPTIRIN SİZ ONU ZORLA KİME YAPIYONUZ HAYIRDIR DENEKMİYİZ BİZ
evet deneksiniz ileride aşı olmayanların ne halde olduklarını göstermek için
@zeliha19482010 zeliha bluetoothtan bağlandı
cahillikte master yapmışsın gerçekten tebrik ediyorum seni

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