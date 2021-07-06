Kritik öneri masada! Konser, tiyatro, sinema ve maç biletine aşı şartı geliyor

Koronavirüse karşı en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye'de de tüm hızıyla sürüyor. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Öte yandan bugüne tüm dozlar dahil olmak üzere toplam 53 milyon 700 bin aşı uygulandı.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte normal hayata dönüş de başladı. Haziran ayıyla birlikte başlayan aşı seferberliği sonrası kademeli normalleşme süreci hayata geçirilmiş, 1 Temmuz itibarıyla ise çoğu kısıtlama kaldırılmıştı.

AŞI OLMAYAN GİREMEYECEK

Aşılama çalışmaları her ne kadar hızlı ilerlese de, aşıya karşı olan direniş ve karşıtlık tedirgin edici seviyelere gelmeye başladı. Hal böyle olunca hükümet de bir dizi tedbir ve teşvikleri masaya yatırmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre aşıya en az ilgisi olan grup 18-35 olurken, gençleri de sisteme dahil etmek için 'pozitif ayrımcılık' gündeme geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümet, aşı karşıtlarının bu direncini kırmak ve talebi artırmak için maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirmeyi tartışıyor. Öte yandan gezici aşı ekibinin kurulması da gündemde.



