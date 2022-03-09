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Kritik ziyaretle ilgili ilk açıklama! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Erdoğan'a minnettarım

09.03.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile İsrail arasında 14 yıl sonra bir ilk yaşandı ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Herzog'u resmi törenle karşıladı. İkilinin yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı yapması bekleniyor. Kritik ziyaretle ilgili ilk açıklama da İsrail Cumhurbaşkanı'ndan geldi.

Kritik ziyaretle ilgili ilk açıklama! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Erdoğan'a minnettarım

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog resmi karşılama sonrası sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı. Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.

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"İNANCIM TAMDIR"

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak. (AA)

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İsrail Recep Tayyip Erdoğan

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