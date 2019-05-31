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Kruvaziyer yolcularına "mehterli" karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

"Orient Queen" adlı kruvaziyer, büyük çoğunluğu Lübnanlı olan 151 yolcusuyla Alanya'ya geldi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

Orient Queen'in çoğunluğu Lübnanlılardan oluşan 151 yolcusu limanda karanfillerle karşılandı. Alanya Belediyesi Mehteran Takımı'nın da hazır bulunduğu karşılamada, yolcuların büyük kısmı otobüslerle ören yerlerine götürüldü.

Bazı turistler ise ilçe merkezini gezmeyi tercih etti. Kruvaziyerle ilçeye yolcu getiren şirketin Alanya temsilcisi Bassam Hage, ilçeye ilk kruvaziyer seferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Normalde her pazartesi günü gelip adalara gittiklerini, bu sefer özel bir sefer yaptıklarını aktaran Hage, "Sezondan bir hafta önce sadece Beyrut'tan Alanya'ya sefer gerçekleştirdik. Yunan adaları ve Alanya'ya bu sezonda 24 sefer gerçekleştireceğiz." dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise misafirleri en güzel şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.

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orient queen Alanya deniz Kruvaziyer Lübnan

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