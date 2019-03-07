Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesinde "eğitim öğretim" başladı.

Çocuklara yönelik eğitim öğretim ve çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunarak onların bilişsel, duyusal, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Çocuk Üniversitesi, ilkokul 4. sınıf öğrencisi 25 çocuktan oluşan ilk grupla uygulamaya geçti.

İlk dönem öğrencileri, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle ve içinde eğitim öğretim materyallerinin yer aldığı çantaların hediye edilmesiyle "ders başı" yaptı.

Rektör Can, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yalnızca 10 üniversite bünyesinde Çocuk Üniversitesi bulunduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 ay sürecek bilim, sanat ve teknoloji alanlarını kapsayan yaş grubuna uygun eğitimlerin ardından çocuklara diploma töreni yapacaklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar çocuk yaşta üniversiteyle tanışan bireylerin üniversiteli olma oranının yüzde 99'lara ulaştığını göstermektedir. Çocuk Üniversitesini tamamlayan mezunlarımızla bağlarımızı koparmadan onları üniversitemizde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere dahil etmeyi sürdüreceğiz. Burada kurulan güçlü bağlar çocuklarımızı ilgi duydukları alanda üniversiteye taşıyacaktır. Çocuk Üniversitesiyle kurulan bağları hayat boyu sürdürmeyi amaçlıyoruz."