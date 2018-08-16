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KSÜ öğrencilerinin otomobiline ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

KSÜ Otomotiv Geliştirme Topluluğu öğrencileri tarafından yapılan "Uğur Böceği" adlı araç, TÜBİTAK'ın düzenlediği "Efficiency Challange" yarışmasında teknik tasarım ödülü kazandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği "Efficiency Challange" yarışmasında teknik tasarım ödülü aldı.

TÜBİTAK tarafından uluslararası düzeyde 14'üncüsü düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları, İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

KSÜ Otomotiv Geliştirme Topluluğu öğrencilerinin "elektromobil" kategorisinde katıldığı yarışmada, "Uğur Böceği" adlı araçlarına, yerleşik şarj biriminin performansı ve paketlemesinin yanında yürür mekanik aksamlarının sağlıklı işlemesi sebebiyle teknik tasarım ödülü verildi. Ayrıca, araç 86 üniversite takımı arasında genel klasmanda Türkiye 6'ncısı oldu.

Öğrencilerin elde ettiği başarı dolayısıyla Rektörlük binası önünde kutlama töreni yapıldı.

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 86 üniversite arasında ilk 6'ya girme başarısını gösterdiklerini söyledi.

Aynı zamanda teknik tasarım alanında da şampiyonluk elde ettiklerini ifade eden Pak, "Gelecek açısından bu başarı, üniversitemiz adına sevinç, bir o kadar da ümit verici bir durumdur. Başta dekanımız olmak üzere öğrencilerimize ve bütün ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.

Pak, elde edilen başarının üniversitenin Türkiye'deki üniversiteler arasında iyi bir durumda olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunun altını çizerek, "Üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin kendilerine imkan tanındığında yerli üretim konusunda ciddi başarılar elde edeceğini de bu başarı gösteriyor. Bizim insanımızda yerli üretme potansiyeli var." diye konuştu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahit Güneş de aracın öğretim üyelerinin danışmanlığında öğrenciler tarafından sadece üniversitenin bilimsel araştırma projeleri kapsamından aldığı destekle yapıldığını, dışarıdan herhangi bir sponsor desteği almadıklarını anlattı.

Öğrencileri kutlayan Güneş, takımın akademik danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ermurat'a ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

KSÜ Otomotiv Geliştirme Takımı lideri Uğur Büyükbesnili ise TÜBİTAK yarışlarına 2015'ten bu yana katıldıklarını ve bu zamana kadar çok ciddi başarılar yakaladıklarını dile getirerek, "Ekip arkadaşlarımızın takım ruhu ve hocalarımızın destekleriyle buralara kadar geldik. Bu yıl yerliliği ön planda tuttuk. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın ardından gelen başarı bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Efficiency Challange Elektrikli Otomobil Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

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