KTB’de ilk mahsul arpa kilogramı 15.5 TL

Konya Ticaret Borsasında (KTB) 2019 yılının ilk arpa satışı kilogramı 15,5 liradan gerçekleştirildi. KTB’de, Konya Ovası’nın 2019/20 hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı gerçekleştirildi. Yeni sezon hububat alımına dualarla başlayan KTB, ilk mahsulün satışını geleneksel olarak Elektronik Satış Salonu’nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. Arpanın kilogramı rekor bir fiyatla 15.5 TL’den işlem gördü. KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy yılın ilk mahsul arpasını 15.5 TL fiyatla satın alan Erser Tarım Şirketi’nden Enes Genç ve yılın ilk mahsul arpasını satan Konya’nın Ortakonak Mahallesi’nden Ali Bilen’i tebrik etti. “Hasat sezonu tüm üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz adına bereketli geçmesini diliyorum” diyen KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, “Bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Türkiye genelinde dengeli bir yağış olmasına rağmen, Konya Ovası’nda Mayıs ayında beklediğimiz yağışlar alınamadı. Bu durum bitkilerde strese neden olsa da birkaç gündür etkili olan yağışlarla kayıpların telafi edilmesi beklenmektedir. Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış hasat makineleriyle hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir satış oldu, sevindik"

İlk arpa mahsulünü KTB’ye getirerek kilogramını 15.5 TL’den satılmasının mutluluğunu yaşayan Çiftçi Ali Bilen, “İnşallah bereketli bir hasat yaşayacağız. Her zaman olduğu gibi yine ürünümüzü satmak için Konya Ticaret Borsası’na geldik. İlk getiren biz olduğumuz için de açık arttırma usulü ile satıldı ve Erser Tarım tarafından 15 bin 500 TL’ye alındı. Çiftçiye destek verdikleri için Konya Ticaret Borsası’na ve Erser Tarım’a teşekkür ediyorum. Güzel bir satış oldu, sevindik” diye konuştu.

Erser Tarım Sorumlusu Enes Genç de, tarıma ve çiftçiye önem verdiklerini belirterek, “Çiftçi kazansın” diyerek ilk mahsul arpayı 15.5 TL’den aldıklarını söyledi. Genç, “Geleneksel usulle güzel ve bereketli bir satış oldu. Hem çiftçimize destek olmak hem de hasadın bereketini arttırmak adına fiyatımızı verdik. Yeni hasat döneminin tarıma ve tarımsal ticarete hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Satış işleminin bitmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İlk mahsul arpayı satın alan tüccara ve satan çiftçiye KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy tarafından hediyeler verildi.



