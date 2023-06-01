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Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı! Bu saç stilinden uzak durun

01.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru saç stili çok daha genç görünmemizi sağlarken yanlış saç kesimleri ve stilleri yaşımıza yıllar katabiliyor. Gözden kaçan ufak hatalar oldukça yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Bir kuaför yaşlı gösteren saç stillerini açıklayarak tüm kadınları uyardı.

Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı! Bu saç stilinden uzak durun

Görünüşte yapılan ufak değişimler büyük etkiler yaratabiliyor. Saç şekli ve stili de büyük etki yaratan değişimler olarak biliniyor. Saç stilleri, kişinin görünümüne yıllar katabileceği gibi daha genç görünmelerini sağlayabiliyor. Bir saç uzmanına göre, kadınların yüzünü "10 veya 15 yıl" uzatabilecek dört yaygın hata bulunuyor.

1- UZUN SAÇLARA BAKIM YAPMAMAK

Yeni Proje - 2023-06-01T141056.059

Her yaştaki herkes uzun saçlara sahip olabilir, ancak doğru bakım yapılmadığında saçlar düz görünebilir ve kırık uçlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Saç uzmanı Ghanima Abdullah şu tavsiyede bulundu: "Saçlarınız inceliyorsa, omuz ile kulak arasındaki uzunluğu korumaya çalışın."

Bunu yapmanın saçı "daha dolgun ve daha genç" göstereceğini söylüyor. Öte yandan, saçınız "çok uzunsa, daha da ince görünür, bu da sizi önemli ölçüde yaşlandırabilir."

2- KABARMAYI KONTROL ALTINA ALMAMAK

Yeni Proje - 2023-06-01T141106.058

Ganima, kadınlar yaşlandıkça östrojen seviyelerinin doğal olarak azaldığını ve "saçların daha ince hale gelebileceğini", bunun da "kabarmaya eğilimli" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kabarmayı gidermek ve hacmi artırmak için saçı ağırlaştırmayan ürünler seçmek önemlidir. Uzman, "durulanmayan saç kremi" denemeyi önerdi, ancak "saç tellerini kaplamak" ve "köpürmeyi önlemek" için "hafif" olduğundan emin olun. Ek olarak, "fönlemeden sonra birkaç damla jojoba yağının aynı işi yapabileceğini" söyledi.

3- SAÇI ŞEKİLLENDİRMEK

Yeni Proje - 2023-06-01T141116.024

Saçlarını sık sık düzleştiren veya fön çekenler, dipleri düzleştirmemelidir çünkü bu, bitmiş görünümü daha ince gösterebilir.

Ganima şöyle açıkladı: "Buklelerinizin düz olmasını istiyorsanız, "hacimin bir kısmını koruyacağı" için saç düzleştiricinizle orta uzunlukta başlayın. Uzman, "Köklerin düzleştirdiğinizde saçınız çok düz ve dolayısıyla daha yaşlı görünebilir" diye ekledi.
Paylaştığı bir başka profesyonel ipucu da, saçınızı düzleştirirken daha fazla dolgunluk sağlamak için aşağı çekmek yerine kökünden yukarı doğru kaldırmanızdır.

4- SAÇ KÖKLERİNİ AĞARTMA

Yeni Proje - 2023-06-01T141130.952

Ghanima'ya göre, özellikle daha genç görünmek ve incelmeyi veya saç dökülmesini önlemek istiyorsanız, ağartma veya "köklere kadar" renklendirme büyük bir hayırdır. Ghanima, kuaförlerin bunu neden yapmaması gerektiğini şöyle açıkladı: "Saç boyası veya ağartıcı kafa derisine ulaşırsa, saç derisine zarar verebilir ve bu da saçların incelmesine neden olabilir."

Bundan kaçınmak ve "uygun olmayan şekilde beyazlatma ve renklendirme" yapmaktan kaçınmak için Ganima, evde kendiniz yapmak yerine "salonda kimyasal tedaviler yaptırmanızı" öneriyor. "Yanlış yapılırsa perma gibi diğer kimyasal işlemler saç incelmesine de neden olabilir" dedi.

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