Kuaför müşterisinin saçlarını kestirdikten 30 yaş genç görünmesini sağladı! Olgun kadınlar için en uygun saç kesimi

Ünlü bir kuaför olan Daniel Granger, saç kesimlerini TikTok hesabından paylaşmaya başladı. Saçları yumak haline gelmiş müşterisine yeni bir stil veren Daniel, yaptığı saç kesimi ile birçok yorum aldı. Keçeleşmiş saçları düzelmek için ne yaptığı sorulduğunda "Açıkçası, standart olarak saç kremini bir gece saçta bırakmayı denedik ve bir fırçayla en iyisini umduk. Bu işe yaramadı. Kuaför yağ sürmeyi önerdi. Böylece, kafama bir şişe çilekli yağ döktük… Ve bu da işe yaramadı." dedi. Saçını hiçbir türlü açmayı beceremedikleri için saç kesimine karar verdiler.

"BUNCA YILLIK KUAFÖRLÜK HAYATIMDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Kadın bu haber üzerine biraz duygulandı ve saç kestirmenin kendisi için "zor" olacağını açıkladı. "Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" diyen Daniel, saç üzerinde çalışmaya başladı. Daniel kameraya, "Bunca yıllık kuaförlük hayatım boyunca, Jasmine'inki gibi bir vakayı hiç görmedim," dedi. “Bunu gerçekten düzeltmem gerekiyordu. Özellikle küçük kızı tekrar saçlarıyla oynayabilsin diye.”

YEDİ AYLIK KAFA DERİSİNİ TEMİZLEDİ

Neyse ki, Jasmine'in tüm saçını kazımak zorunda kalmadı ve bunun yerine ona peri tarzı kısa bir saç kesimi yapmayı seçti. Daniel şöyle dedi: "Bu sabah geldiğinizde şimdiye kadar gördüğüm en kalın keçeleşmiş saça sahiptiniz. Sana karşı dürüst olacağım, onu gördüğümde tamir edip edemeyeceğimi bilmiyordum. Ama meydan okumayı seviyorum. Jasmine, kafandaki o keçeleşmiş saç yığınını kesmek zorunda kaldım. Ayrıca yedi aylık kafa derisini temizlemek için derin bir temizlik yaptım. Ve sana seveceğini umduğum yeni bir görünüm vermek için elimden gelen her şeyi yaptım..."

Jasmine, aynadaki yansımasını görünce şok oldu ve sordu: "Bu ben miyim? Vay. Bayıldım. Şaşırdım. Saçımı bu kadar kurtarmayı başardığına inanamıyorum. Bu çok havalı." Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları bu saç kesiminin kadını çok daha genç ve havalı gösterdiğini savunurken bazıları ise onu yaşlandırdığını belirterek kuaförü suçladı.



