Kuaför saçlarınızı tamamen yanlış yıkadığınızı paylaştı! Bu hata saçınızı mahvediyor

Saç yıkama rutinini oluşturmak ve bu rutinde doğru adımları izlemek sağlıklı saçlar için en önemli olan etken olarak görülüyor. Saçı derinlemesine yıkamanın daha temiz ve sağlıklı saçlar yarattığı düşünülüyor. Ancak bu eksik bilinen bilgiler arasında bulunuyor. TikTok'ta saç tüyoları paylaşan kuaför Matt, saçınızı yıkarken uyguladığınız hatayı açıkladı.

SADECE KAFA DERİNİZİ ŞAMPUANLAYIN

Matt, “Sağlıklı saçlarla temiz bir saç derisi için şampuan ipucu." yazarak paylaştığı videoda "Saçınızı boydan boya ovarak yıkamayın. Bunun yerine, parmaklarınızla ve ellerinizle kafa derinizi ovmaya odaklanın ve durulamaya geçtiğinizde köpüklerin saç boylarınızı temizlemesine izin verin." dedi.

SAÇI YETERİ KADAR TEMİZLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları bu yöntemin doğru olduğunu düşündüğünü ve artık saçlarını bu şekilde yıkayacaklarını söylerken bazıları ise sadece kafa derisini şampuanlamanın yeterli temizlik sağlamayacağını belirtti. Biri "Bunu her yerde okuyorum ama şampuanlı suyun saçı boydan boya temizlediğine inanmıyorum" dedi.

