KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kuaför saçlarınızı tamamen yanlış yıkadığınızı paylaştı! Bu hata saçınızı mahvediyor

Kuaför saçlarınızı tamamen yanlış yıkadığınızı paylaştı! Bu hata saçınızı mahvediyor

04.04.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların görünümü kadınlar için büyük önem taşıyor. Dış etkenlerden oldukça etkilenen saçlar kolayca yıpranabiliyor. Özellikle yıkama rutininde yapılan ufak hatalar saçların kırılmasına neden olabiliyor. Bir kuaför saçların kırılmasına neden olan hatayı belirterek sağlıklı saçlar için doğru saç yıkama yöntemini paylaştı.

Kuaför saçlarınızı tamamen yanlış yıkadığınızı paylaştı! Bu hata saçınızı mahvediyor

Saç yıkama rutinini oluşturmak ve bu rutinde doğru adımları izlemek sağlıklı saçlar için en önemli olan etken olarak görülüyor. Saçı derinlemesine yıkamanın daha temiz ve sağlıklı saçlar yarattığı düşünülüyor. Ancak bu eksik bilinen bilgiler arasında bulunuyor. TikTok'ta saç tüyoları paylaşan kuaför Matt, saçınızı yıkarken uyguladığınız hatayı açıkladı.

SADECE KAFA DERİNİZİ ŞAMPUANLAYIN

Ekran görüntüsü 2023-04-04 114511

Matt, “Sağlıklı saçlarla temiz bir saç derisi için şampuan ipucu." yazarak paylaştığı videoda "Saçınızı boydan boya ovarak yıkamayın. Bunun yerine, parmaklarınızla ve ellerinizle kafa derinizi ovmaya odaklanın ve durulamaya geçtiğinizde köpüklerin saç boylarınızı temizlemesine izin verin." dedi.

SAÇI YETERİ KADAR TEMİZLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Ekran görüntüsü 2023-04-04 114632

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları bu yöntemin doğru olduğunu düşündüğünü ve artık saçlarını bu şekilde yıkayacaklarını söylerken bazıları ise sadece kafa derisini şampuanlamanın yeterli temizlik sağlamayacağını belirtti. Biri "Bunu her yerde okuyorum ama şampuanlı suyun saçı boydan boya temizlediğine inanmıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledikKozmetik sektörünün fenomeni haline gelen Foreo yüz temizleme cihazını inceledik
Herkesin kimse izlemiyorken yaptığı 9 tatmin edici şey Herkesin kimse izlemiyorken yaptığı 9 tatmin edici şey
Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak içinBüyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için
Anahtar Kelimeler:
tiktok Kuaför hata saç eo

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Tek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın

Tek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın

İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."

İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."

Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için ameliyata girdi

Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için ameliyata girdi

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.