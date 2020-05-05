Kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta açılıyor! İşte uygulanacak 9 ana tedbir

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç duyulan tedbirleri almak için 4 günleri olduğunu ve bu zamanı güzel değerlendireceklerini dile getirdi.

9 ANA TEDBİR



Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla açılacak işletmelerin alacakları tedbirleri 9 ana başlık altında belirlediklerini belirterek, öncelikle tüm iş yerlerinin randevu sistemi ile çalışacağını, iş yerinde mutlaka ateş ölçer bulunacağını bildirdi.

Bayram Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini söyledi.

'HAVLU VE PEÇETE GİBİ ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIK OLACAK'



Müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini anlatan Karakaş, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı.