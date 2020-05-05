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Kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta açılıyor! İşte uygulanacak 9 ana tedbir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber ve kuaförlerin sürece hazır olduklarını belirterek alınan tedbirleri açıkladı.

Kuaför ve berberler 11 Mayıs'ta açılıyor! İşte uygulanacak 9 ana tedbir

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç duyulan tedbirleri almak için 4 günleri olduğunu ve bu zamanı güzel değerlendireceklerini dile getirdi.

9 ANA TEDBİR

Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla açılacak işletmelerin alacakları tedbirleri 9 ana başlık altında belirlediklerini belirterek, öncelikle tüm iş yerlerinin randevu sistemi ile çalışacağını, iş yerinde mutlaka ateş ölçer bulunacağını bildirdi.

Bayram Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini söyledi.

'HAVLU VE PEÇETE GİBİ ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIK OLACAK'

Müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini anlatan Karakaş, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı.

'HERKESİN KULLANDIĞI ÜRÜN AYRI OLACAK'

Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak."

Karakaş, çalışanların 2 beyaz iş önlüğü olacağını, bunların her akşam 60 derece sıcaklıkta yıkanacağını ve ütüleneceği bildirdi.

Sosyal mesafenin korunacağını, koltuklar arasında 1,5 metre mesafe olacağını belirten Karakaş, bu önlemlerin 11 Mayıs'a kadar alınmasını teminen hazırlandıklarını ifade etti.

Karakaş, bu kurallara uymayan salonların, şikayet edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


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