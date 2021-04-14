Küçücük çocuklara yaptığı 'pes' dedirtti! Önce koklattı, sonra sosyal medyada paylaştı!

Çin'in Twitter benzeri sosyal medyası Weibo'da yayınlanan fotoğraf karesi, kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Yayınlandıktan hemen sonra silinen görüntülerde bir anaokulu öğretmeni sırayla çocuklara ayaklarını koklatmaya çalışıyor. Öğretmen bu görüntülerin başlığına 'erken sadomazoşizm eğitimi' verdiğini de not düşüyor.

OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Velilerin ve sosyal medyanın tepkisini çeken kişi polis tarafından gözaltına alınırken, okulla da ilişiği kesildi. Öfkeli veliler polis merkezi önüne gelirken, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermekte gecikmedi. 170 milyon kez görüntülenme alan görüntülerde öğretmene tepkiler çığ gibiydi.

Bir kullanıcı, ''Özel anaokullarındaki öğretmenlerin kalitesi endişe verici'' derken bir kullanıcı, ''Bu açıkça istismar'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

Adamın görev yaptığı anaokulu sözcüsü de tepki çeken olay hakkında bir açıklama yaptı ve görevini ihlal ettiği gerekçesiyle, okuldan gönderildiğini ifade etti. Polis öğretmenin sorgusuna devam ederken çocukların da ifadesine başvuruldu. Anaokulundaki çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine sıklıkla bunu yaptığını dile getirdiler.

