HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçük Alperen'i döverek öldürmüş ve mezarlığa gömmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Küçük Alperen'i döverek öldürmüş ve mezarlığa gömmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

21.04.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen’i öldürerek mezarlığa gömen sanık hakkında savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Görülen duruşmada savcı, Alperen’in tutuklu annesi için beraat, sevgilisi için ise canavarca hisle öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Küçük Alperen'i döverek öldürmüş ve mezarlığa gömmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Harun Sezer Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmaya tanık olarak katılan Harun Sezer’in kardeşi R.S. ifadesinde; olaydan haberinin olmadığını, haberi olduğu anda da polise ihbar ettiğini söyledi. Bir diğer tanık R.S.’nin eşi ise bir şey bilmediğini söylerken duruşmada ayrıca mezarlık görevlisi H.A.’nın da ifadesi dinlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İfadelerin alınmasının ardından savcı mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında anne Emel Öner için beraat, sevgilisi Harun Sezer için ise ’canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit ettiDövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti

"SABAHA KARŞI UYANDIĞIMDA ALPEREN ÖLMÜŞTÜ"

Önceki görülen duruşmalarda tutuklu sanık Emel Öner kendini, "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü" diyerek savunmuştu.

"SABAH PERDEYE SARDIM VE MEZARLIĞA GÖMDÜM"

Harun Sezer ise; "Eve geldiğimde Emel Öner Alperen’i dövmüştü. Alperen hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Gidip kontrol ettim. Emel bana ’karışma’ dedi. Ben Emel’i çok sevdiğim için Alperen’i hastaneye götürmedim. Sabah perdeye sardım ve mezarlığa gömdüm" ifadelerini vermişti.

Mahkeme heyeti anne Emel Öner ve sevgilisi Harun Sezer’in tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Narkotik polisinden uyuşturucuyla mücadele için rap müzikli klipNarkotik polisinden uyuşturucuyla mücadele için rap müzikli klip
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.