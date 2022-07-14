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Küçük Hakan gönülleri fethetti! Yoldan gelip geçenler yesin diye yazı astı: "Torunum çok bonkör, Sivas yiğidosu”

14.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaşayan 9 yaşındaki Hakan Koçak, yoldan geçen vatandaşların bahçelerinde bulunan vişneyi gördüklerinde canlarının çektiğini düşünce harekete geçti. Küçük çocuk, vatandaşlar ağaçtan vişne koparıp gönül rahatlığıyla yesinler diye evlerinin bahçesine ‘Göz hakkı helaldir’ yazısı astı. Yazıyı dedesiyle beraber yazdığını belirten küçük Hakan, "Gidip gelen yiyor, mutlu oluyorum” şeklinde konuştu. Küçük çocuğun dedesi ise "Torunum çok bonkör, Sivas yiğidosu” dedi.

Küçük Hakan gönülleri fethetti! Yoldan gelip geçenler yesin diye yazı astı: "Torunum çok bonkör, Sivas yiğidosu”

Sivas’ta yaşayan 9 yaşındaki Ahmet Hakan Koçak, evlerinin bahçesine astığı yazı ile gönülleri fethetti. Her şey Kent merkezi Karşıyaka mahallesinde yaşayan Hakan'ın, yoldan geçen vatandaşların bahçelerinde bulunan vişneyi görünce canlarının çektiğini düşünmesiyle başladı. Ailesinin de desteğini alan Koçak, ağaçtan vişne koparıp yemek için tereddüt yaşayan vatandaşlar için ‘Göz hakkı helaldir’ yazısı yazdı. Koçak, tahta parçasına yazdığı yazıyı evlerinin bahçesinde bulunan çite astı. Yazıyı görenin gönül rahatlığıyla vişne yemeğe geldiğini belirten Koçak, mutlu olduğunu ifade etti.

“GİDİP GELEN YİYOR, MUTLU OLUYORUM”

Ahmet Hakan Koçak, vatandaşların vişneleri yediğini gördükçe mutlu olduğunu belirterek, “Dışardaki ağaçta vişne türedi, göz hakkı olduğu için ‘göz hakkı helaldir’ yazmak aklıma geldi. Bende dedemle beraber yazdım. ‘Göz hakkı helaldir’ yazdık. Gidip gelen yiyor, mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

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“ÇOK BONKÖR, GELENE GEÇENE VİŞNE VERİYOR”

Çok bonkör toruna sahip olduğunu belirten Fikri Boy, “Çok bonkör, gelene geçene vişne veriyor. Bir yazı yazalım herkesin nefsi siniyor, rahat rahat yesin dedik. Görenler tereddütsüz alıp yiyor. Yiyenler alsın yesin helaldir. Alsak mı almasak mı bir şey olur diyorlardı ama şimdi tereddütsüz alıyorlar. Torunum çok bonkör, Sivas yiğidosu” dedi.

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Yoldan gelip geçenler meyve yesin diye yaptı, tabela astı! Yoldan gelip geçenler meyve yesin diye yaptı, tabela astı! "Burayı duyan geliyor"

Türk kültüründe ikramın çok önemli olduğunu belirten baba Lokman Koçak, “Yolda geçen insanların gözü görüyor. Gördüğü zamanda nefsi siniyor, canı istiyor. Bizim Türk töremizde de ikram vardır, bağından bahçesine, komşusuna, yoldan geçen insana ikram etmek ister. Bizde ona istinaden oğlum dedi ki, “Baba bir tabela asalım’ dedi ,‘Göz hakkı helaldir’ yazısı yazdı. Yiyen insan rahatlıkla yesin aklına bir şüphe gelmesin diye oraya astık” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yazı
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