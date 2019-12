Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi

Üç yaşındaki kızın kardeşiyle karşılaşma anı oldukça sevimli görüntülerin çıkmasını sağladı. Kardeşinin yüzünü yavaşça okşayan Molly, küçük kardeşine 'seni hiç bırakmayacağım' diyor.

Yeni doğan karşesine oldukça nazik davranan Molly onu kucağında sıkı sıkı tutup, 'annenin karnından yeni çıktın. Seni hiç bırakmayacak gitmene izin vermeyeceğim' diyor. Video devam ederken, Molly yeni kız kardeşine odaklanmaya devam ediyor ve annesine şöyle diyor: 'Çok tatlı! Şapkasını çıkaracak mıyız?'

Molly meeting her little sister for the first time ????



“You just came out of Mommy’s belly .. I won’t drop you ... I won’t let you go anymore”



