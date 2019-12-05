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Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi

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ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşanan bu sevimli anlar sosyal medyada 40 bine yakın görüntülenme aldı. Üç yaşındaki kızının yeni kardeşiyle tanışma anını videoya alan anne Heather Conley, kızının kardeşine olan sevgisiyle gurur duyduğunu, iki kız kardeşin bağını görünce mutlu olduğunu söylüyor.

Küçük kızın kardeşiyle tanışma anını 40 bine yakın kişi izledi

Üç yaşındaki kızın kardeşiyle karşılaşma anı oldukça sevimli görüntülerin çıkmasını sağladı. Kardeşinin yüzünü yavaşça okşayan Molly, küçük kardeşine 'seni hiç bırakmayacağım' diyor.

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Yeni doğan karşesine oldukça nazik davranan Molly onu kucağında sıkı sıkı tutup, 'annenin karnından yeni çıktın. Seni hiç bırakmayacak gitmene izin vermeyeceğim' diyor. Video devam ederken, Molly yeni kız kardeşine odaklanmaya devam ediyor ve annesine şöyle diyor: 'Çok tatlı! Şapkasını çıkaracak mıyız?'

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu gördüğüm en tatlı şey, çok değerli bir an şeklinde yorum yaptılar.


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Anahtar Kelimeler:
Heather Conley Molly

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizim doktorlar kundak yapmayın der ancak bakın elin yabancısı çocugun koluna bacagına bişey olmasın diye sarmış kundaklamış
Evet saflık ve temizliğin ibretlik görüntüsü,keşke insanlar hep boyle kalsalar.
El kadar çocuk ingilizce konuştu ya la!
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