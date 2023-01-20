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Küçük kızının saçını boyattığı ve kaşına ağda yaptırdığı için tepki yağıyor

20.01.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiziksel görünümümüzde yaptığımız değişiklikler sağlığımızı riske atabiliyor. Bu sebeple yaptığımız değişikliklerin sonucunda oluşabilecek yan etkilerin bilincinde olmak gerekiyor. Katıldığı yarışmada küçük kızının saçlarını açtıran ve kaşlarına ağda yaptıran bir annenin yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı.

Küçük kızının saçını boyattığı ve kaşına ağda yaptırdığı için tepki yağıyor

Çocuklara uygulanan bakım ürünleri sağlıkları konusunda risk oluşturabiliyor. Giderek yayılan çocuklara yapılan ağdalar ve saç boyaları büyük sorunlara neden olabiliyor. Toddlers & Tiaras izleyicileri, annesi izlerken dokuz yaşındaki bir çocuğun kaşlarına ağda yapılmasını ve saçlarının ağartılmasını izledikten sonra şok geçirdi.

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Küçük kızın ve annesi Jamie'nin bu tarz yarışmalara katılarak 20.000 doların üzerinde para kazandığı öğrenildi. Jamie, kızının yarışmalarda en iyi performansı göstermesi için her yarışmadan önce güzellik salonuna gittiklerini paylaştı.

"YÜZ GÜZELLİĞİNE SAHİP DEĞİL"

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Dokuz yaşındaki çocukların çoğu dışarıda oyun oynamakla meşgulken, Chloe'nin bir yarışmaya hazırlanması ve kaşlarına ağda yapmanın yanı sıra saçlarına fön çektirmesi tepki çekti. Jamie, "Yalnızca yüz güzelliğine inecek olursak, pek çok jüri üyesinin aradığı o özel görünüme sahip değil," diyor.

KIZININ GÖRÜNÜŞÜNE YAPTIĞI YORUMLAR TEPKİ ÇEKTİ

"Kirli sarı saçları ve kahverengi gözleri var. Güzel bir kızıl saçlı ya da sarı saçlı mavi gözlü bir çocuk gibi göze çarpmıyor. Önemli noktalara sahip olmak, sadece kazanmamızı sağlıyor. Ve kim kazanmayı sevmez? Elbette kazanmayı severim."

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CHLOE YAPILANLARDAN HEYECAN DUYDUĞUNU PAYLAŞTI

9 yaşındaki Chloe, öne çıkan özelliklerini görmekten heyecan duyduğunu ancak "kaş kısmını" sabırsızlıkla beklemediğini itiraf ediyor. Ardından bir dizi sahne, Chloe'nin kaşlarını yaptırmaya gönderilmeden önce makyajını tamamladığını gösteriyor.

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BİR SÜRÜ YORUM YAĞDI

Bir yorumcu şöyle yazdı: "Bu kızın dokuz yaşında olması ve şimdiden 'dişlerim kötü görünüyor', 'kaşlarımın yapılması gerekiyor' ve 'saçlarımın iyi görünmesi için boyaya ihtiyacı var' demesi ve ANNESİNİN de ona bunları söylüyor olması...Çok üzücü."

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