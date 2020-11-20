Küçük penisli erkekler büyük penislilere göre daha avantajlı

Penis büyüklüğünün maaş oranlarıyla ilişkisini belirlemek için OnlyBuy adlı e-ticaret sitesi iş, maaş ve penis boyutları hakkında 997 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı.

Araştırma penis boyu 17 ila 20 cm olan erkeklerin yılda ortamala 270 bin TL ila 380 bin TL (35 bin dolar ila 50 bin dolar) arasında kazandığını ortaya çıkardı.

Penis boyu 8 cm olan erkekler ise yılda ortalama 580 bin TL (76.780 dolar) kazanıyor. Penis boyu 10 cm olan erkeklerin terfi etme olasılığı ise daha yüksek.

Big One adlı bir online arkadaşlık sitesi Temmuz ayında yaptığı bir çalışmada 10 cm büyüklüğündeki bir penisin kadın orgazmı için en uygun boyut olduğunu belirlemişti.

OnlyBuy tarafından yapılan çalışmada, sanatla uğraşan erkeklerin en fazla 10 cm büyüklüğünde bir penise sahip olduğunu ortaya çıkarırken, bankacıların en küçük penise sahip olduğunu belirledi.

En büyük penis boyutu olan 15.24 cm ila 18 cm uzunluğunda penise sahip olan erkeklerin ise el becerisi gerektiren işlerde çalıştığı ortaya çıktı. Tıp profesyonelleri ise, ortalama büyüklüğün en yüksek yüzdesine sahip.



