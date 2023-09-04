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Küçük Reyyan, balkonda uyuduğu sırada hayatının şokunu yaşadı! Acı içerisinde uyandı

04.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da apartmanın 5’inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin 7 yaşındaki kızı Reyyan Yeniay, balkonda uyuduğu sırada sağ bacağına yorgun mermi isabet etti. Acı içerisinde uyanan küçük Reyyan yaralanırken, aile tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Küçük Reyyan, balkonda uyuduğu sırada hayatının şokunu yaşadı! Acı içerisinde uyandı

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin kızı Reyyan, havanın sıcak olmasından dolayı evlerinin balkonunda uyudu. Küçük Reyyan'ın sağ bacağına, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Acı içerisinde uyanan Reyyan’ın çığlığını duyan ailesi, çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk, kısa sürede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Aile daha sonra tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Son dönemde buna benzer olayların arttığını ve artık balkonda bile rahat yatamaz hale geldiklerini belirten aile, önlem alınmasını istedi.

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Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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