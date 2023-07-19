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Küçük şeffaf kutular içinde 1230 adet! Tedirgin halleriyle dikkat çekince... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi

19.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam bin 230 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirdi. Gümrük ve pasaport işlemleri esnasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli şahsın bagajlarında yapılan kontrollerde arıların 205 şeffaf kutu içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Küçük şeffaf kutular içinde 1230 adet! Tedirgin halleriyle dikkat çekince... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu bir şahıstan şüphelenen Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli şahıs gümrük ve pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çekerken ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi esnasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şahsa ait olan bagajları fiziki kontrole tabi tuttu.

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BİN 230 ADET CANLI ARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısın nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda bin 230 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekipler bu ırkın çevre şartlarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı.

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ARILAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yakalanan arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte. (İHA)

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Ticaret Bakanlığı arı sabiha gökçen havaalanı

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